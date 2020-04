Confindustria: Mattioli, sorpresa dall'esito del voto

"Sono sorpresa molto più che amareggiata per l'esito del voto. Ero consapevole di dover sfidare un insieme di forze consolidato e l'ho fatto con determinazione. Il mio pensiero costante è per le imprese che lottano per la sopravvivenza ma non posso non chiedermi dove siano finiti i voti dei tantissimi che mi avevano espresso formale sostegno". Lo ha detto all'Ansa Licia Mattioli. Un'accusa sul sistema di voto elettronico? "No, ci mancherebbe mettersi a fare polemiche di questo tipo. Non mi appartengono affatto".