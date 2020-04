Tagliatrice di penne

Dicono che... bisognerà farci l’abitudine al rumore di rotolar di teste tra gli addetti stampa che abbiano la (s)ventura di incappare nell’assessora regionale Chiara Caucino. Per ora siamo a tre, ma in molti tra chi maneggia ogni giorno comunicati, dichiarazioni e scazzi della giunta, sono pronti a scommettere che la leghista biellese, piglio secco e cipiglio pronunciato, da qui alla fine del mandato allungherà non di poco l’elenco di coloro cui, dopo breve collaborazione, indicherà la porta. E pensare che invece l’unico che secondo alcuni avrebbe dovuto mettere alla porta era il collaboratore ritratto a pregare sulla tomba del Duce: anche lui dopo un bel po' è stato liquidato.