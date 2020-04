Bombe a mano e droga in casa: arrestato operaio nel Torinese

Tre bombe a mano di fabbricazione jugoslava perfettamente funzionanti, pistole e munizioni. E' solo una parte dell'arsenale che i carabinieri di Leini, nel Torinese, hanno trovato a casa di un operaio italiano di 42 anni, residente a San Francesco al Campo, poco distante dal capoluogo. L'intero armamento è stato rinvenuto nella cesta della biancheria sporca in camera da letto e in un'intercapedine creata sotto il lavello. La perquisizione ha consentito, inoltre, di sequestrare un panetto di hashish di 90 grammi. L'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Ivrea con l'accusa di ricettazione, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Le bombe a mano sono state disinnescate e poste in sicurezza, mentre le pistole saranno inviate al Ris, che verificherà se sono state utilizzate per commettere delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare la provenienza dell'arsenale e ricostruire la rete di relazioni del 42enne.