Regione: 5 mln per far ripartire sport Piemonte

La Regione Piemonte stanzia 5 milioni per far ripartire lo sport. Lo ha annunciato oggi in VI Commissione l'assessore allo Sport della Giunta Cirio, Fabrizio Ricca. "Per il 2020 - ha detto Ricca - la Giunta approverà un piano di interventi straordinari a sostegno dello sport piemontese, per fare fronte alle grandi criticità dovute all'emergenza sanitaria in corso, che ha costretto il mondo sportivo alla chiusura di impianti e attività". "Le misure straordinarie - ha aggiunto andranno a sostegno delle diverse tipologie di destinatari che operano nello sport, con particolare attenzione alle piccole realtà e all'attività giovanile, per scongiurare la chiusura definitiva per mancanza di liquidità". "Quattro milioni - ha spiegato - andranno subito a copertura delle spese correnti di funzionamento e gestione degli impianti per i mesi di inattività, mentre 1 milione andrà ai bandi tradizionali, che moduleremo a emergenza finita anche con il supporto di Coni, Cip e federazioni". Il piano, che ha avuto il parere favorevole della Commissione, prevede interventi su impiantistica e promozione sportiva, sport tradizionali, tutela e promozione delle attività delle società storiche del Piemonte, e sport invernali olimpici e paralimpici.