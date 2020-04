Sindaci M5s, nel prossimo decreto serve "Cura Comuni"

Sostegno alla liquidità dei Comuni, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa e, in particolare, per il turismo. Sono alcune delle proposte rivolte al governo da tutti i sindaci del MoVimento 5 Stelle, in vista del prossimo decreto che segnerà la fase 2: un pacchetto "Cura Comuni". L'appello è stato sottoscritto anche dal vice ministro dell'Economia Laura Castelli e dal facilitatore nazionale del Team del Futuro per gli Enti Locali Ignazio Corrao. Chiesti anche interventi mirati per la piccola e media impresa, con un pacchetto di misure specifiche per il rilancio del turismo, dell'intera filiera dell'accoglienza e della ristorazione, sblocco degli investimenti e semplificazione delle procedure. Tra i firmatari, anche Virginia Raggi di Roma e Chiara Appendino di Torino.