Coronavirus: sindaci Canavese, "dati doppi e pochi tamponi"

I sindaci del Canavese hanno chiesto al prefetto di Torino, Claudio Palomba, di fare chiarezza sui dati diffusi dall’unità di crisi. Ieri in videoconferenza alcuni primi cittadini hanno sollevato il problema della comunicazione dei pazienti positivi al covid-19. "Sulle tabelle della Regione risultano dati doppi - spiega il sindaco di Bosconero, Paola Forneris - nominativi di persone non residenti, alcuni addirittura mai sottoposti al tampone". "L'insieme delle anomalie - prosegue Forneris - escrinve la situazione nella quale i sindaci si trovano a dover decifrare le informazioni da comunicare alla cittadinanza". I sindaci hanno poi sollecitato i tamponi nelle case di riposo: in diverse strutture del Canavese, infatti, i pazienti delle Rsa non sono ancora stati sottoposti al test.