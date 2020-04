FI, Commissione Indagine su Sanità e Bilancio

In Piemonte Forza Italia chiede il via a una Commissione di Indagine sulla gestione della Sanità e del Bilancio della Regione negli ultimi 15 anni, ma "solo dopo che sarà costituita anche in Parlamento". "Le opposizioni in Piemonte - afferma il coordinatore regionale azzurro Paolo Zangrillo - farebbero bene ad abbassare i toni. Il Pd e Italia Viva non possono fingere di scordarsi di essere al Governo del Paese e di aver governato fino a qualche mese fa anche in Piemonte. È palese la volontà di depistare da Roma le proprie responsabilità. Comprendiamo che lo facciano i vertici nazionali delle forze al Governo, meno che si prestino a questo gioco i rappresentanti locali. Il Pd chiede a Roma uno scudo penale per chiunque abbia assunto decisioni nella gestione dell'emergenza, e a livello locale pretende commissioni d'inchiesta o d'indagine". "Condividiamo - aggiunge - che la gestione della pandemia Covid-19 abbia bisogno di una grande operazione verità, ma crediamo che non sia questo il momento, e che non sia la politica ad avere il compito di indagare e accertare le responsabilità per un evento di questa eccezionalità". "Ma se il Consiglio regionale - rimarca - vorrà dotarsi di una Commissione di Indagine potrà farlo solo dopo che sarà costituita anche in Parlamento, e visto che il presidente Sergio Chiamparino afferma che debbano essere analizzati gli ultimi dieci anni, allora verifichiamo gli ultimi quindici e non solo sulle politiche sanitarie, ma anche sul bilancio. Perché è ora che il Pd risponda del disastro creato dalla Giunta Bresso sui conti pubblici regionali".