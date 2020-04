Mateo: nubi in aumento e pioggia in serata

A Torino oggi, domenica 19 aprile, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2912m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata asciutta, con nubi irregolari in transito e che saranno più presenti su basso Piemonte e Liguria dove i cieli potranno risultare anche molto nuvolosi. Non escluso qualche piovasco a fine giornata su basso Piemonte e Ponente ligure. Clima gradevole e con temperature stabili sui 24-25 gradi in Valpadana. Ben più fresco ed umido in riviera ligure, dove non si andrà oltre i 17-18 gradi. Mar ligure poco mosso.