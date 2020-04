Compañero Miguel

Dicono che… ormai la sua patria adottiva sia diventata Cuba e così, quando ha saputo che dall’isola caraibica stavano partendo contingenti sanitari per correre in aiuto di paesi alle prese con l’epidemia, Michele Curto s’è adoperato subito per far sì che una “brigada” arrivasse nella sua Torino. È stata proprio l’associazione dell’ex numero uno di Sel a fare da intermediario per conto della Regione Piemonte come gli ha riconosciuto il governatore del Piemonte Alberto Cirio durante la presentazione del nuovo ospedale da campo alle Ogr. Muchas gracias compañero Miguel.