Coronavirus: Uncem, Asl To4 chiarisca su ospedale Ciriè

"Un chiarimento" dall'Asl To4 rispetto alle segnalazioni su quanto avviene all'ospedale di Ciriè (Torino) è stato chiesto da Marco Bussone, presidente dell'Uncem, Unione nazionale comuni ed enti montani. La questione riguarda le presunte "promiscuità all'interno del pronto soccorso" dove non vi sarebbero distinzioni tra covid e non covid". "Un fatto - dice Bussone - denunciato da sindacati di medici e infermieri, sul quale serve una commissione di verifica che deve essere avviata dall'Asl di riferimento". "Ricevo informazioni - aggiunge Bussone - relative a una persona morta nelle scorse ore all'ospedale di Ciriè, per patologie diverse da covid, che in fase di 'gestione' in obitorio è stata trattata proprio come un covid. Una persona a me vicina, con una famiglia che non ha certo voglia al momento di aprire polemiche". Una circostanza "da chiarire", secondo Bussone, il quale si chiede se "per probabile autotutela del personale anche i non-covid vengano assimilati a persone morte per coronavirus". Questo comporterebbe "per il defunto un trattamento particolare a scapito in particolare dei famigliari che non possono più vedere il loro caro".