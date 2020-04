Vco, aree cimiteri a defunti di fede islamica

Aree cimiteriali dove accogliere le salme dei defunti di fede islamica. E' la richiesta pervenuta nei giorni scorsi all'ufficio della Prefettura del Vco dall'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. ''Con il blocco dei trasporti dovuto dell'emergenza sanitaria - spiegano in prefettura a Verbania - non è infatti possibile trasferire i corpi nei paesi d'origine e gli obitori comunali sono in sofferenza per il coronavirus''. Così il prefetto ha scritto ai sindaci del Vco per chiedere collaborazione ed individuare aree nei cimiteri.