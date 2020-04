M5S, Fazio? Non risolve, serve commissariamento

"La probabile nomina dell'ex ministro Fazio nell’Unità di crisi" della Regione Piemonte contro il Coronavirus "è la dimostrazione, evidente, della necessità di un commissariamento". È quanto affermano Francesca Frediani e Sean Sacco, consiglieri regionali M5S in Piemonte. "La gestione della crisi - aggiungono - non ha funzionato, lo dimostrano i numeri. Non pensiamo che la situazione possa essere risolta da un vecchio compagno di partito di Cirio. L'amicizia con il Presidente e l'aver militato per decenni in Forza Italia non possono essere la garanzia per un'auspicata svolta. Se Cirio intende commissariare l’Unità di Crisi lo faccia di concerto con il Governo e con il Ministro della Sanità".