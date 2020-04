Fotografa ladro e avverte polizia con app Youpol

Fotografa il furto in presa diretta, spedisce l'immagine alla polizia con l'applicazione Youpol e permette l'arresto del ladro. È successo a Torino nel quartiere San Salvario. Il proprietario di un camper, nella notte, ha notato dal balcone di casa uno sconosciuto armeggiare intorno al proprio camper. Dopo avere ricevuto la segnalazione, la centrale operativa ha diffuso l'allarme e una volante della questura è arrivata sul posto e ha bloccato un trentaquattrenne originario della Repubblica Dominicana: l'uomo aveva tentato di forzare la portiera del veicolo. L'arresto è scattato per tentato furto: poche ore prima, nel pomeriggio, il trentaquattrenne era stato denunciato a piede libero per il medesimo reato.