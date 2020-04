Coronavirus: sindaci Monferrato a Cirio, servono più tamponi

Più tamponi, più coinvolgimento degli enti locali. È la richiesta rivolta da dieci sindaci di Comuni del Monferrato - Giarole, Pecetto di Valenza, Villadeati, Gabiano, San Salvatore Monferrato, Ponzano, Camagna, Conzano, Rosignano Monferrato, Cella Monte - e dai capigruppo di minoranza di Casale Monferrato, Villanova, San Giorgio e Vignale, al governatire Alberto Cirio. "Non per 'vis polemica' - spiegano - ma piuttosto un atto dovuto nei confronti dei cittadini che pongono domande chiedono ragionevoli certezze". Secondo i firmatari, inoltre, le Rsa sono state "lasciate troppo a lungo prive di un necessario coordinamento centrale che potesse fare da argine al dilagare, in quei luoghi, del virus".