Coronavirus: Siulp, in scena a Torino colossal dell'assurdo

Le tensioni di ieri a Torino, tra polizia e antagonisti, sono "un film già visto e rivisto, che già nella normalità quotidiana desterebbe rabbia e tristezza, se non che c'è da considerare un piccolo particolare: non stiamo forse vivendo un lasso temporale fra i più critici della nostra esistenza? Non stiamo forse vivendo un'emergenza sanitaria così grave che ha portato alla chiusura di tutto ciò che era possibile chiudere, comprese le persone all'interno delle proprie abitazioni?". Così, in una nota, il segretario generale del Siulp di Torino, Eugenio Bravo. "In tutto questa surreale e drammatica situazione che stiamo vivendo il film già visto diventa un colossal dell'assurdo? Migliaia di uomini impiegati per verificare il titolo cartaceo ai cittadini, senza distinzioni di classe, età, sesso e religione e 50 uomini necessariamente inermi a osservare altrettanti 'professionisti del disordine' che infrangono tutte le norme urgenti e straordinarie messe in atto per contrastare l'emergenza sanitaria - aggiunge -. In nome della loro presunta libertà, questi arroganti facinorosi, con il loro comportamento incosciente, pregiudicano tutti gli sforzi e i sacrifici delle autorità e dei cittadini. Ci chiediamo quale pensiero possa aver pervaso le menti di tutti quei poveri cittadini i quali, 'ostaggi' all'interno delle loro dimore, hanno assistito a tutto ciò".