Appendino: andrà ripensato welfare e reddito cittadinanza

"È un'emergenza sanitaria ma anche economica e sociale. Distribuendo i sussidi abbiamo notato che è emersa una nuova fascia di povertà, abbiamo aiutato con i buoni spesa famiglie, anche su indicazione del governo, che non percepivano reddito di cittadinanza, e dalla mappatura è emersa questa nuova fascia di povertà. Occorrerà ripensare il welfare e riorganizzare il reddito di cittadinanza. Avremo anche nuove modalità di lavoro e tutto il sistema andrà rivisto. Serve un intervento strutturale, sia sul lavoro, sia sulle imprese, sia per le famiglie". Lo ha detto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenendo ad Agorà su Rai3. "I sindaci sono in trincea. In Piemonte abbiamo un incremento maggiore che nelle altre regioni. Sta accadendo che in seguito alla politica di aumento di tamponi alle Rsa stanno aumentando anche i casi, ma la maggioranza sono proprio riferibili alle Rsa. I torinesi sono stati responsabili e lo vediamo dalle poche sanzioni, i cittadini stanno a casa. Per quanto riguarda le Rsa, molti sindaci, tra cui anche la sottoscritta, hanno sollevato queste criticità e adesso c'è questa politica di controlli più diffusi", ha aggiunto.