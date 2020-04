Mascherine "fai da te" nel Torinese: 2 denunciati

Dal rivenditore di mascherine "fai da te" all’azienda di costruzioni che continuava la sua attività nonostante i divieti, all’uomo sorpreso a lavare sempre la stessa auto più volte al giorno in un autolavaggio distante chilometri dal comune di residenza: oltre 1000 persone identificate, una sessantina quelle sanzionate per assembramento, circa 6.000 gli esercizi commerciali controllati. È un primo bilancio dell’attività di controllo del territorio effettuata dalla guardia di finanza di Torino in tutta la Val di Susa da quando sono iniziate le restrizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Oltre 50 i finanzieri della compagnia di Susa e della tenenza di Bardonecchia impegnati giornalmente sulle principali arterie stradali, all’interno dei parchi cittadini e nei maggiori luoghi di aggregazione. La tenenza di Bardonecchia, dopo una breve indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha scoperto che un commerciante torinese aveva allestito nella sua abitazione una mini-fabbrica, con tanto di macchina plastificatrice, dove confezionava e vendeva mascherine chirurgiche, cappellini in carta a uso ospedaliero e altro materiale utilizzato per il confezionamento dei dispositivi medici in condizioni igienico-sanitarie precarie. Due le persone denunciate alla Procura della Repubblica torinese e oltre un migliaio le mascherine sequestrate. Il commerciante cinquantenne acquistava grandi quantità di mascherine e altri dispositivi medici, su importanti piattaforme on line, curando personalmente il singolo confezionamento e la successiva vendita al dettaglio presso alcuni punti vendita di Bardonecchia, a prezzi offerti al consumatore finale decisamente superiori al mercato. Il tutto avveniva in pessime condizioni igienico-sanitarie e tutti gli articoli rinvenuti erano privi di ogni forma di garanzia a tutela del cliente, vista l’assenza di qualsivoglia indicazione circa la loro natura e provenienza e con caratteristiche difformi da quelle previste dalla normativa. Nel corso delle perquisizioni sono stati anche rinvenuti numerosi farmaci, parafarmaci e integratori alimentari di dubbia provenienza e dalla composizione sconosciuta per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei finanzieri di Bardonecchia presso le competenti autorità del farmaco.