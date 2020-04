Positivo al covid-19 ha un versamento pleurico, salvato a Torino

Un uomo di 44 anni, positivo al coronavirus, con versamento pleurico polmonare massivo e cardiopatico è stato salvato grazie a un intervento mini-invasivo in anestesia locale. E' successo a Torino all'ospedale Molinette, dove il paziente era stato trasferito dall'ospedale di Ivrea. Sono stati i medici di Ivrea a chiedere una consulenza specialistica alla Chirurgia toracica universitaria dell'ospedale Molinette (diretta dal professor Enrico Ruffini), vista la gravità del quadro clinico del paziente. Il professor Pier Luigi Filosso si è recato ad Ivrea, dove ha eseguito una una toracentesi e ha estratto materiale purulento dalla pleura del paziente. In quel frangente è emersa la necessità di un intervento chirurgico urgente per evacuare il pus dal torace del paziente, che è stato trasferito presso il reparto Covid2 delle Mollette (diretto dal dottor Luca Scaglione). L'intervento è stato effettuato pochi giorni fa. L'équipe era formata dai chirurghi toracici professor Pier Luigi Filosso, dottor Riccardo Cristofori e dottor Giovanni Lanza e dall'anestesista dottor Gerardo Cortese (della Rianimazione universitaria diretta dal professor Luca Brazzi). A complicare le cose era la cardiopatia del paziente. Quindi si è deciso di procedere ad un intervento chirurgico mini-invasivo ed in anestesia locale con sedazione, senza l'intubazione del malato, con tutte le difficoltà correlate alla necessità di ridurre la diffusione dell'infezione nell'ambiente e tra gli operatori. Il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze ed il paziente è stato nuovamente trasferito ad Ivrea dopo pochi giorni in buone condizioni.