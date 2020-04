Scontri Torino: sito anarchici, protesta è solo all'inizio

"Quello che è avvenuto" nel quartiere Aurora di Torino "sembrerebbe essere solo l'inizio e non è un caso che sia avvenuto tra le vie più povere della città": è quanto si legge sul sito di area anarchica "Macerie", dopo gli scontri di domenica pomeriggio alla periferia nord della città che hanno portato a sei arresti e 40 denunce. "In Aurora - si legge - la misura pare essere colma e dopo settimane di domiciliamento forzato in angusti appartamenti, una vita ridotta ormai letteralmente alla fame, verso lo Stato e i suoi rappresentanti in divisa si iniziano a vedere inequivocabili segni d'insopportazione". Macerie riporta quindi che "nei quartieri popolari delle città potrebbe essere solo l'inizio, si ha infatti notizia di un gruppo di compagni che a Milano, nel tardo pomeriggio (di domenica, ndr), sono andati di cortile in cortile, in zona Ticinese, a raccontare degli avvenimenti di Torino col megafono e che la risposta dalle case sia stata di accorata e rumorosa solidarietà ai compagni arrestati".