Tav: Comitato Transalpine a Ue, opera importante per rilancio

I grandi progetti infrastrutturali "dovranno avere un ruolo importante" nel piano di rilancio dell'economia europea, "dati i loro potenti effetti di leva sull'economia reale", e tra questi rientra la nuova ferrovia Torino-Lione. Lo scrive, in una lettera a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, il presidente del Comité Transalpine Jacques Gounon, che è anche amministratore delegato di Eurotunnel, la galleria sotto la Manica. L'iniziativa di Gounon. resa nota dallo stesso Comité pour la Tansalpine, avviene a pochi giorni dal Consiglio europeo del 23 aprile sul piano di aiuti della Ue per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia di Coronavirus. "L'insieme delle autorità pubbliche e dei principali operatori economici francesi federati dal nostro Comitato - scrive Gounon - conferma la sua totale mobilitazione per contribuire all'accelerazione del collegamento ferroviario Lione-Torino nell'ambito di un vasto programma infrastrutturale in linea con le ambizioni avanzate del Green Deal". L'amministratore delegato di Eurotunnel chiede che la Ue "continui a dare un impulso politico e finanziario decisivo, all'indomani di questa storica crisi, in modo che Francia e Italia possano accelerare la piena attuazione di questo legame strutturante". I lavori per la Torino-Lione sono rallentati da quando è scattata l'emergenza Coronavirus, ma procede l'iter delle gare d'appalto per un importo complessivo di 3 miliardi di euro relativo alla realizzazione del tunnel di base, i 57,5 km della tratta internazionle.