EMERGENZA ECONOMICA

Un'impresa su tre rischia di non riaprire

"Un tessuto economico fondato su piccole e piccolissime aziende ha bisogno di flussi di cassa continui per far fronte ai costi fissi". Possono stare ferme dai 15 ai 45 giorni, poi neppure prestare denaro sarà sufficiente. L'analisi dell'economista Russo

In Piemonte un’azienda su tre rischia di non riaprire. La disoccupazione, giocoforza, tornerà a crescere con la conseguenza di un impoverimento generale della società. Vede nero Beppe Russo, economista, piccolo imprenditore e direttore del Centro Einaudi, secondo il quale “il nostro tessuto imprenditoriale è, per questioni genetiche, meno resiliente e si fonda su flussi di cassa continui”. Morale: a restare troppo ai box si rischia di non ripartire. Ma perché l’Italia è più fragile da questo punto di vista? “Noi abbiamo un vizio di origine nella nostra struttura industriale. Siccome flessibilità su mercato del lavoro è impossibile, per resistere a un ambiente ostile le nostre imprese si sono organizzate in tante piccole e medie realtà collegate l’una con l’altra. Più dinamiche e flessibili. Sono il polmone della nostra economia – premette Russo –. Queste piccole dimensioni, però, le rendono a tutti gli effetti dipendenti dai flussi di cassa. Non serve consentir loro di indebitarsi a buone condizioni. Semplicemente hanno bisogno di lavorare a pieni giri per poter restare in piedi”.

Meno di due settimane fa, il grido d’allarme era arrivato dalla Confindustria piemontese, assieme all’Unione industriale di Torino: “Un lockdown prolungato potrebbe portare alla non riapertura del 15% delle imprese: tra i 100mila e i 150mila nuovi disoccupati”. Intanto però sono passati altri dieci giorni e per la maggior parte delle aziende fino al 4 maggio le prospettive di riprendere l’attività sono poche. Altro fronte di cui tiene conto Russo è quello dei ristoranti, bar e negozi: gli ultimi a riaprire (chi ce la farà, ovviamente).

“A differenza dei grandi gruppi, che hanno un valore incorporato nei propri asset, le piccole imprese dipendono dal cash flow”, detto più semplice, serve un flusso di cassa costante per far fronte ai costi fissi – stipendi, tasse, fornitori – altrimenti si finisce gambe all’aria. Per questo l’economia italiana, più di quella tedesca, che è fondata su aziende di grandi dimensioni, può permettersi ancora meno una chiusura a oltranza. Per le pmi anche gli investimenti sono in base a ordini e fatturato. “È il frutto di trent’anni di politiche industriali a svantaggio della media e grande impresa, che non a caso quando ha successo è perché si è trasferita all’estero. Il sistema si è adattato a un ambiente favorevole a piccole e piccolissime unità, ma ora che le abbiamo non possiamo accopparle” prosegue Russo.

“Un alto tasso di rotazione dei ricavi e una bassa quantità di costi fissi sono condizioni utili per sopravvivere un po’ di più” spiega Russo. Ma poi precisa: “Possono stare ferme dai 15 ai 45 giorno, dopo questo termine prestare loro denaro non serve più”. L’economia è una macchina complessa, “non si può arrestare e far ripartire come se avessimo un interruttore”.

La chiusura delle attività avrebbe dovuto avere due compiti: da una parte allentare la pressione sul sistema sanitario, preparandolo a nuove più che probabili ondate, dall’altra preparare protocolli di prevenzione per far sì che l’economia e la vita possano convivere con il virus. “Se sul primo fronte il governo ha ottenuto lo scopo mi sembra che sul secondo siamo piuttosto indietro – dice Russo – e non possiamo certo aspettare che il Covid si sia estinto”. Oltre quale data, a questo punto, non si può andare per evitare la morte di tante imprese? “Per qualcuno, ahimè, è già troppo tardi”.