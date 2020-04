Tensioni Torino: Lo Russo (Pd), negate comunicazioni

"Appendino e la maggioranza del M5s si rifiutano di dare comunicazioni in Consiglio Comunale sugli episodi di aggressione avvenuti ieri ai danni delle forze dell'ordine che avevano arrestato due scippatori in Corso Giulio Cesare rimandando la discussione ad una prossima Conferenza dei capigruppo che sarà a porte chiuse". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd in Sala Rossa Stefano Lo Russo. "Il clima in città è davvero molto delicato - aggiunge Lo Russo -, la tensione elevata e pensiamo che sarebbe bene che della situazione critica della Città e delle problematiche specifiche del quartiere Aurora se ne discutesse in modo trasparente e pubblico in Consiglio. Non potendo far altro, prendiamo atto".