Torino, Rsa marzo-aprile 396 decessi, 217 decessi in più del 2019

Ci sono stati 396 decessi nelle Rsa di Torino da inizio marzo ad oggi. Che diventano 498 se si conta anche febbraio. Questo il dato fornito oggi in Consiglio comunale dalla sindaca Chiara Appendino. Nel dettaglio, "102 decessi a febbraio, 199 a marzo e 197 nei primi 18 giorni di aprile". Paragonando i dati a quelli disponibili per il 2019, ha aggiunto Appendino, "registriamo per i mesi di marzo e aprile una differenza di oltre 217 decessi avvenuti presso le Rsa", di cui "58 segnalati come positivi al Covid". Ha spiegato la sindaca: "Stiamo cercando dei dati comparativi sulla mortalita' a casa per persone con la stessa fascia di eta' degli ospiti delle RSA ma e' evidente che l'incremento non puo' che essere preoccupante. Ci tengo a sottolineare quanto questo tema sia urgente e delicato per l'intera comunita'. Per questo motivo noi continueremo a non risparmiarci un minuto per affrontare e superare questa emergenza. E per dare ai cittadini tutte le informazioni rispetto alla gestione di questa vicenda".