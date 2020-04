Meteo: piogge e rovesci in attenuazione dal pomeriggio

A Torino oggi, martedì 21 aprile, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; asciutto in serata, sono previsti 10.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2170m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: cieli chiusi al Nord-ovest, conditi da qualche residua precipitazione specie a ridosso delle Alpi occidentali e marginalmente Liguria. Altrove meno probabile seppur con nuvolosità persistente per gran parte del giorno. Clima gradevole. Mar ligure per lo più poco mosso.