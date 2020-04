Cirio asili nido? Dovere pensare ai bimbi

"Non possiamo non pensare alle famiglie che, se tornano a lavorare, non sanno dove mettere i bambini. Questo è un dovere istituzionale e morale, lo dico anche da papà". Il governatore Alberto Cirio conferma, ai microfoni di Rai Radio 1 l'ipotesi allo studio in Piemonte di riaprire gli asili nido. "Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta un qualcosa di predisposto dalle Regioni o dallo Stato per assistere, per guardare i bambini durante l'orario di lavoro", aggiunge Cirio.