Fregolent (Iv), fallimento totale Cirio e Icardi

Report ha spiegato all'Italia il dramma che sta vivendo da mesi il Piemonte, l'incapacità cronica della giunta Cirio e della sua maggioranza che non è riuscita, troppo impegnata nelle lotte interne di potere per la spartizione di incarichi pubblici soprattutto nella sanità, ad arginare il contagio ed a tutelare i cittadini più deboli come gli ospiti delle Rsa". Lo dichiara la deputata di Italia Viva, Silvia Fregolent, in una nota nella quale chiede "le dimissioni immediate dell'assessore alla Sanità Icardi e l'istituzione di una Commissione di inchiesta". "L' unità di crisi e la gestione dell'emergenza sono stati fallimentari, nonostante settimane di vantaggio rispetto ad altri territori - aggiunge Fregolent - è necessario un governo di unità regionale perché è impensabile che Cirio, palesemente incapace di superare ancora la fase 1, possa da solo traghettare il Piemonte verso la fase 2".