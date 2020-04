Svastiche sui muri di un cimitero alle porte di Torino

Svastiche disegnate sui muri del cimitero di Beinasco, alle porte di Torino. Questa mattina un cittadino ne ha notate quattro, dipinte di nero, sulle mura di cinta e ha avvisato immediatamente la polizia locale. I simboli sarebbero stati tracciati nella notte. "Condanniamo in maniera assoluta e determinata il gesto criminale", si legge in un post su Facebook di Sinistra Popolare di Beinasco. "Auspichiamo che tutte le forze politiche vogliano condannare questo gesto e che i responsabili siano identificati dalle Forze dell'Ordine". In corso le indagini per risalire agli autori del gesto.