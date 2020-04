Pd, in Piemonte gestione crisi fallimentare

"La Regione Piemonte ha fallito nella gestione della crisi sanitaria. Report ha evidenziato bene le tante criticità che abbiamo sempre denunciato": lo sostengono i vertici del Pd regionale, segreteria e gruppo a Palazzo Lascaris, che si riservano di "chiedere al Governo di inviare gli ispettori per verificare se il Piemonte si trova nelle condizioni di affrontare la Fase 2 e può farlo in sicurezza". "Da settimane - rimarcano i vertici Pd - denunciamo la discutibile gestione dell'emergenza Covid-19 in Regione. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore Luigi Icardi hanno la piena responsabilità di questa situazione gravissima, i tentativi di addossare a terzi le colpe sono risibili". "Ieri Report - aggiungono - ha raccontato a un pubblico più vasto gli errori fatti, ma il Piemonte non può più permettersene. Con la definizione dell'ultima task force l'assessore alla Sanità è già nella sostanza commissariato. A questo punto Cirio dovrebbe azzerare i vertici politici del sistema socio-sanitario piemontese, a partire dall'assessore". "In queste condizioni - aggiungono - è difficile immaginare una ripartenza, che noi riteniamo fondamentale il 4 maggio, dal momento che le riaperture devono essere garantite da una linea di comando sicura e da un'organizzazione sociosanitaria solida. Siamo preoccupati e ci riserviamo di chiedere l'invio degli ispettori".