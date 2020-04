Luv, si azzerino Unità Crisi e vertici Sanità

"Azzerare l'unità di crisi e i vertici socio-sanitari della politica regionale" in Piemonte: lo chiede il capogruppo di Liberi Uguali Verdi (Luv) in Consiglio regionale, Marco Grimaldi. "Da settimane - afferma Grimaldi - diciamo che in Piemonte le cose non vanno. I numeri dell'epidemia non ci tornavano. Ieri sera Report lo ha mostrato a un pubblico più grande, ma non ha svelato nulla di diverso da ciò che famiglie e operatori sanitari testimoniano, e i giornalisti e i reporter di tante testate denunciano dall'inizio della crisi". "Mancavano mascherine e tamponi, è vero - aggiunge - ma è l'intera gestione dell'emergenza che ha fatto acqua da tutte le parti. Nessuno prendeva in carico le segnalazioni dei pazienti infetti fatte dai medici di famiglia. Il dramma delle Rsa, che Report ha tralasciato, è la punta dell'iceberg di una gestione caratterizzata da incapacità di ascolto e sottovalutazione delle critiche e delle proposte arrivate dal territorio, dal mondo del lavoro e della sanità". "Credo che la difficoltà di operare in uno scenario inedito - osserva - non possa giustificare tutto ciò. Per questo chiediamo un azzeramento tanto dell'Unità di crisi, quanto dei vertici socio-sanitari della politica regionale".