Forum Terzo Settore, Regione ci ascolti di più

Il Forum Terzo Settore in Piemonte, che rappresenta gli enti del Terzo Settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali e cooperative sociali), lancia un appello alla Giunta regionale affinché "sia rafforzata l'interlocuzione con il mondo del welfare". "Aderiscono al Forum 33 reti associative nazionali e regionali che rappresentano a loro volta 5.704 enti di primo livello" spiega la portavoce Anna Di Mascio. "E' una richiesta unanime degli enti aderenti al Forum. Chiediamo alla Giunta regionale che rafforzi l'interlocuzione con noi - prosegue la portavoce - per consentirci di continuare a rispondere alle esigenze della cittadinanza, e in particolare delle famiglie e delle fasce più deboli della società, messe duramente alla prova dal Covid 19. Chiediamo alla Regione la predisposizione di un chiaro piano strategico che consenta di superare la crisi in atto, e che questo includa una seria politica di welfare. Noi siamo a disposizione, in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e di volontariato e delle cooperative sociali". Il Forum piemontese aderisce alla campagna #nonfermateci, lanciata dal Forum nazionale del Terzo Settore: cinque 'card fotografiche' per ricordare quanto siano importanti le attività e il lavoro silenzioso, ma costante, svolto dalle organizzazioni del Terzo settore, dai volontari e operatori, che ogni giorno con il loro impegno portano aiuto e sostegno ai cittadini più fragili e vulnerabili, intensificano le relazioni sociali, rafforzano la fiducia tra i cittadini e la coesione sociale delle comunità".