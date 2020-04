EMERGENZA ECONOMICA

Fca esce dal lockdown

L'azienda annuncia, da lunedì 27 aprile, la ripresa dell'attività in alcuni stabilimenti tra cui Mirafiori. Per ora solo poche attività prodromiche alla realizzazione della 500 E. Sindacati: "Salvaguardare la sicurezza dei lavoratori"

Da lunedì Fca riprende l’attività. Gradualmente e, per il momento, a ranghi ridotti ma è comunque un segnale importante per una sistema produttivo dato da una delle aziende simbolo dell'economia piemontese e italiana. Dalla prossima settimana riparte la produzione del Ducato in Sevel e di alcuni reparti connessi per la componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori. Nello stabilimento di Torino si realizzeranno anche le preserie prototipali della 500 elettrica nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo già autorizzate. È stata la stessa Fca ad annunciare la decisione ai sindacati metalmeccanici. La riapertura avviene con una settimana di anticipo sulla fine del lockdown. L'azienda seguirà la strada della autorizzazione prefettizia, peraltro già adottata da decine di migliaia di altre imprese in tutto il Paese, informando il Governo.

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri chiedono a Fca “di effettuare subito gli incontri preparatori e di verifica per la corretta e puntale applicazione delle linee guida sulla sicurezza concordate il 9 aprile” e all’esecutivo di dare elementi di chiarezza e uniformità per garantire la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori. “Nei prossimi giorni in ogni caso – spiegano i sindacati – terremo incontri e sopralluoghi per essere certi che comunque quando si avrà la ripresa produttiva si realizzi nel rispetto delle misure e azioni di sicurezza necessarie a partire dalla garanzia per una mobilità pubblica casa-lavoro che tuteli dai rischi di contagio le lavoratrici e i lavoratori”.