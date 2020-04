Appendino, a Torino mancano 230 mln di entrate

In tema di fiscalità per la fase 2 "molto si capirà alla luce del 'Cura Comuni', il provvedimento per dare un aiuto ai Comuni che sono in grandissima difficoltà. A noi mancano circa 230 milioni su un bilancio di 1,2 miliardi in entrata corrente, sono cifre oggettivamente impegnative". A dirlo, ai microfoni della trasmissione 'Centocittà' di Radio Rai Uno, la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Quando avremo più chiaro il quadro di cosa sarà il ristoro da parte del Governo - ha aggiunto - potremo valutare delle politiche fiscali a livello locale, oggi è davvero difficile farlo". Appendino ha ricordato che da inizio emergenza "abbiamo sospeso subito le scadenze della Tari sia per le utenze non domestiche che domestiche. Stiamo valutando quali sono i risparmi che ci sono stati. Molto dipenderà dal Governo nazionale", ha ribadito osservando che "è impossibile chiedere di pagare una tassa per un servizio di cui non si è usufruito ma è altrettanto vero che si dovrà andare verso un ritorno alla normalità, ci vorrà quel corretto equilibro fra entrate di cui la Città ha bisogno per garantire servizi essenziali e un accompagnamento delle imprese che sono in grande difficoltà".