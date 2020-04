Crolla fiducia imprenditori Vercelli Valsesia

E' drammatico il primo impatto del coronavirus sull'industria novarese e vercellese per il trimestre aprile-giugno 2020, secondo le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. Il saldo tra la percentuale degli imprenditori che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti, e quella di coloro che sono pessimisti sull'incremento della produzione, subisce la riduzione più forte dell'ultimo decennio: nel territorio novarese da 9,5 a -26,8 punti, in quello vercellese da -11,1 a -29,3 punti, mentre la media regionale passa da -0,5 a -29,1 punti. Fortemente negative anche le attese di ordini esteri, il cui saldo ottimisti/pessimisti crolla da 3,8 a -18,6 punti nel Novarese e da -7,3 a -26,9 punti in provincia di Vercelli, mentre in Piemonte cala da -1,7 a -25 punti. "Perdiamo clienti ogni giorno, con un calo della redditività che a fine marzo era già stimato in oltre il 25% - commenta il presidente di Cnvv, Gianni Filippa -; in queste condizioni non possiamo resistere a lungo. Le nostre aziende hanno attivato tutti i protocolli per lavorare in sicurezza e devono poter riprendere le attività convivendo con il virus".