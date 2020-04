Coronavirus: orario ridotto al Caat, proteste e disagi

Proteste e disagi, questa mattina, al Caat, i mercati generali torinesi. A scatenarle sarebbe stato il cambio di orario di accesso per gli operatori. A parlare di una "notte di tensione al Centro Agroalimentare di Torino" è il consigliere comunale Pd Enzo Lavolta in un post su Facebook nel quale sostiene che "la scelta dei vertici del Centro di comprimere l'orario di accesso, posticipandolo dalle 3.30 alle 5, ha aumentato la concentrazione degli acquirenti non garantendo la sicurezza". Per il vicepresidente vicario della Sala Rossa "in piena emergenza, un servizio di interesse generale come la distribuzione di frutta e verdura dovrebbe avvenire riducendo il rischio del contagio, non aumentandolo. Tra l'altro compromettendo la sostenibilità della intera filiera", aggiunge Lavolta auspicando che "chi ha il potere di intervenire intervenga rapidamente". Una situazione documentata anche da alcuni operatori mercatali sulla pagina social del Caat.