Coronavirus: M5s, anziani positivi dichiarati "No Covid"

"Anziani positivi al Covid, ma dichiarati No Covid19, provenienti dal Cavs di Avigliana sono stati trasferiti nella casa di Riposo Calvino di Orbassano. Ospiti, famiglie, operatori e cittadini meritano risposte precise dal direttore dell'Asl To3 Boraso". A chiederlo la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Francesca Frediani, e il consigliere comunale di Orbassano Andrea Suriani che si domandano "come sia possibile questo rimpallo di pazienti" e "perché non siano ancora stati effettuati tamponi". Frediani e Suriani spiegano che "questi dettagli, molto preoccupanti, sono emersi solo in seguito ad un'interrogazione da parte del nostro gruppo consiliare di Orbassano. Se i fatti fossero confermati sarebbe inaccettabile che pazienti Covid19 vengano dichiarati Non Covid", affermano sostenendo che "l'Asl è a conoscenza di questa situazione, eppure, stando alle dichiarazioni dei responsabili della Rsa non sarebbe ancora intervenuta". I due consiglieri riferiscono inoltre che anche l'Azienda Speciale San Giuseppe, "ha comunicato a seguito dell'interrogazione, che da tempo è stata fatta richiesta all'Unità di Crisi e all'Asl di effettuare controlli sul personale sanitario e sugli ospiti mediante tamponi e test sierologici al fine di avere un quadro sanitario completo, ma di essere ancora in attesa di risposta".