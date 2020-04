Meteo: bel tempo con sole splendente

A Torino oggi, giovedì 23 aprile, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2738m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di alte pressioni abbraccia le regioni di Nord-Ovest garantendo tempo stabile ed assolato ovunque; da segnalare solo degli annuvolamenti ad evoluzione diurna sui settori montuosi. Temperature in rialzo, massime oltre i 20°C in pianura. Venti deboli, tramontana in attenuazione graduale sulla Liguria. Mar ligure poco mosso.