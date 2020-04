Rapinava con mascherina e machete, arrestato

Rapinava farmacie e supermercati con mascherina e machete. Un pregiudicato è stato fermato dalla polizia a Torino per aver commesso due rapine: una il 14 aprile, in un supermercato di via Borgaro 114; l'altra il 15 aprile, in una farmacia di corso Potenza. Nel primo caso aveva anche fatto la fila: una volta dentro aveva estratto il machete e si era fatto consegnare l'incasso. Nel secondo caso si era finto invalido per saltare la coda. L'uomo, senza fissa dimora, era ospite di un'altra persona nella zona, che è stata riconosciuta grazie alle telecamere di sicurezza. In casa sono stati trovati, oltre al machete, uno zaino, delle scarpe e altri indumenti riconducibili alle rapine.