Scarcerati i 4 anarchici arrestati per le tensioni di Torino

Sono stati scarcerati per decisione del tribunale i quattro anarchici arrestati domenica scorsa a Torino durante i momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono verificati nel quartiere Aurora in occasione dell'arresto di due presunti rapinatori. Per tre è stato disposto l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana; per il quarto il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. La misura restrittiva è stata applicata per resistenza a pubblico ufficiale e non per altre ipotesi di reato quali il tentativo di favoreggiamento. Domenica scorsa gruppi di anarchici e antagonisti scesero in strada mentre la polizia bloccava due giovani marocchini sospettati di rapina ai danni di un anziano, al quale era stata portata via una collanina. Per i due il reato è stato modificato in furto con strappo.