Tav: prolungato accordo programma, finanziamento Ue al 2022

E' stato prolungato fino al 31 dicembre 2022 - si apprende a Torino - il programma del Grant Agreement, l'accordo tra Unione Europea, Italia e Francia nell'ambito della Connecting Europe Facility (Cef) per la prima tranche del finanziamento comunitario alla sezione transfrontaliera della Torino-Lione. La versione definitiva del documento aggiornato è stata approvata dall'Inea, l'agenzia che si occupa del finanziamento dei programmi Ue, e dagli Stati. Aggiorna l'accordo sottoscritto a dicembre 2015 e conferma il finanziamento di 814 milioni di euro sul totale di 1,915 miliardi di euro di lavori da realizzare nel periodo 2015-2019. L'importo è stato confermato tenendo conto dell'avanzamento dei lavori diretti da Telt, il promotore pubblico creato 5 anni fa. Alla firma per il prolungamento al 2022 del documento, era presente il board di Telt: il presidente,Hubert du Mesnil, il direttore generale Mario Virano i direttori generali aggiunti, Maurizio Bufalini e Alain Chabert, i direttori Affari e Finanza e Pianificazione e Controllo Progetti e dalla direttrice Affari generali. Telt ha ha sottolineato in particolare il "buono stato di avanzamento delle milestones cruciali indicate dall'Inea stessa per il 2019 (il 91% realizzate) e la solidità del planning, realizzato prendendo in considerazione stress test e analisi di rischio puntuali". L'approfondimento ha portato l'Unione Europea a dare il via libera all'amendment del Grant Agreement, con la supervisione dell'Inea che monitorerà i progressi del progetto secondo il planning concordato.