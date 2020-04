Raduno anarchici a Torino, interviene polizia

Sono in corso a Torino le operazioni della polizia per l'identificazione di una trentina di anarchici e antagonisti che si sono radunati in strada, senza alcuna autorizzazione, nel tentativo di dare vita a un corteo in zona Aurora, dove domenica scorsa si erano verificate tensioni con le forze dell'ordine. Per i partecipanti all'iniziativa si profila una multa per la violazione delle disposizioni anti Coronavirus. Sul posto si sono portate alcune di camionette della polizia.