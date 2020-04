Magliano (Moderati): massimo controllo prezzi dpi

La massima tutela nei confronti dei cittadini in materia di contenimento delle mascherine, ormai obbligatorie nella maggior parte dei luoghi, è al centro di una proposta di ordine del giorno per il Consiglio Comunale di Torino, presentata dal capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. In particolare Magliano invita la sindaca e la Giunta "ad interloquire con il Mef in materia di Iva delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione personale "affinché possano godere di un regime di tassazione più favorevole per il consumatore finale, passando dal 22% al 4%". Secondo Magliano se ne deve "garantire l'approvvigionamento a tutti quei cittadini che per ragioni di senescenza e/o di invalidità non possono recarsi nei luoghi di vendita o distribuzione". Infine si chiede che venga "avviato un confronto con produttori, distributori, rivenditori di mascherine e altri dispositivi di protezione, e con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate al fine di limitare i costi intermedi e per calmierare i prezzi finali".