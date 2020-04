Cirio: nelle Rsa fatti tamponi a quasi la metà degli ospiti

"Ho firmato il 23 febbraio, a 24 ore dal primo caso di Codogno, un'ordinanza per tutto il Piemonte, insieme al ministero della Salute, che vietava l'ingresso in tutte le Rsa a tutti i parenti degli ospiti. Abbiamo ordinato la sanificazione e prescritto una serie di comportamenti per tutti gli operatori sanitari, questo per dire che dal primo giorno l'attenzione su questo tema è altissima". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, su 7Gold a proposito dell'emergenza coronavirus nelle Rsa. Per quanto riguarda i tamponi nelle Rsa "dovremmo essere quasi a metà di tutti gli ospiti perché se c'è un caso positivo, che sia di personale sanitario o un ospite, l'Unità di crisi e l'assessorato alla Salute hanno previsto che il tampone sia effettuato a tutta la struttura. Abbiamo creato due task force mobili, visto che il Piemonte ha una medicina territoriale figlia di tanti anni di tagli, che partono dalle Molinette con gli infermieri, e intervengono direttamente nelle Rsa come pronto intervento. Inoltre, abbiamo attivato un protocollo Regione Piemonte, prefettura, sindaci e presidenti di provincia per il quale viene fatta un monitoraggio quotidiano per le Rsa problematiche", ha aggiunto.