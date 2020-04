CORONAVIRUS & POLITICA

Cirio chiede aiuto ai russi

La Regione si rivolge al contingente militare inviato da Mosca per le operazioni di sanificazione. Una missione con troppe ombre. I cosacchi abbevereranno i cavalli alle fontane di piazza Castello?

La Regione nelle scorse settimane ha chiesto alla Protezione civile nazionale italiana la possibilità di dislocare in Piemonte parte degli specialisti russi in Italia nell’ambito della missione di assistenza nel contrasto al Covid-19 “Dalla Russia con amore”. Piazza Castello conferma quando detto dall’ambasciatore russo a Roma, Serghei Razov, citato da Interfax. “Alla luce delle esigenze emerse nel territorio piemontese – spiega la Regione – è stato chiesto in particolare l’invio di unità che possano dare supporto nella sanificazione delle strutture maggiormente colpite. E così dopo aver salutato l’arrivo della Brigada cubana, dirottata all’ospedale da campo elle Ogr, il governatore Alberto Cirio si appresta ad accogliere i russi. Fa un certo effetto, per quanto siano lontani (?!) i tempi in cui si temeva che i cavalli dei cosacchi potessero abbeverarsi alle nostre fontane.

Medici militari russi, epidemiologi e specialisti di difesa chimica, radiologica e biologica del ministero della Difesa della Russia sono già a lavoro in Lombardia. Una presenza che ha suscitato non poche preoccupazioni, dimostrata dalla propaganda diffusa in maniera massiccia dagli organi di stampa che direttamente o indirettamente fanno riferimento al sistema di potere di Vladimir Putin. “La notizia dell’eroico lavoro dei nostri militari si è diffusa in tutta Italia – ha dichiarato Razov –. Riceviamo centinaia di chiamate, lettere in cui ringraziano la Russia e il suo presidente, che ha risposto alla richiesta del primo ministro italiano e ha prontamente inviato un tale distaccamento combinato in pochi giorni. I capi di altre regioni hanno già fatto richieste ufficiali per l'invio di truppe russe per svolgere lavori sul loro territorio. Le richieste in questione sono state ricevute da parte dei governatori di Piemonte, Puglia e Friuli-Venezia Giulia”.

Com’è noto gli aiuti sono giunti in Italia alla base aerea di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, e convogli militari hanno attraversato il nord del Paese.I mezzi speciali e l’equipe medica di Mosca sono arrivati a marzo, quando il primo cargo Ilyushin Il-76MD delle forze aerospaziali russe (le Vks, Vozdušno-Kosmičeskie Sily) è atterrato all’aeroporto militare laziale scaricando uomini e materiali. In totale la Russia ha effettuato 15 voli.Il contingente russo è guidato dal maggior generale Sergey Kikot, esperto di antrace e vice capo di Stato maggiore del comando difesa Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) della Federazione Russa, ed insieme a lui altri 120 specialisti che, come hanno riportato i giornali (in particolare Jacopo Jacoboni della Stampa), hanno i gradi di generali, colonnelli, maggiori, tenenti colonnelli, impegnati in passato in operazioni militari di contenimento del rischio batteriologico all’estero e in patria, come avvenne nel 2016 per contrastare la diffusione di un’epidemia di antrace nella regione di Yamal-Nenec, nella Siberia centro settentrionale.

Assieme alle apparecchiature (ventilatori per le terapie intensive, 200mila mascherine, mille tute protettive, e attrezzature per le analisi) la dotazione consta di mezzi per la disinfezione del tipo Kda “Orlan” facenti parte della colonna, composta da 22 unità di equipaggiamento speciale russo nonché autobus con specialisti militari, che sono stati utilizzati per la prima volta dai russi proprio durante l’emergenza antrace del 2016.

Insomma, si tratta di un aiuto “militare” nel significato più autentico. Un fatto singolare (e sotto molti aspetti inquietante), giacché come ha scritto Paolo Mauri su Insideover per la prima volta nella storia mezzi e personale di una potenza che è stata nemica per 70 anni, si muovono sul territorio italiano per portare aiuto alla popolazione e al personale medico alle prese con la lotta al virus.“Un aiuto portatoci non solo per puro altruismo. È evidente”. La strategia russa, ma anche cinese, “è sempre quella di cercare di disgregare l’unità di intenti in Europa e di allontanarla, per quanto possibile quindi attualmente scarsamente, dall’influenza statunitense”. In questo senso l’Italia rappresenterebbe il “ventre molle” dell’Europa ma solo se la gestione di certi meccanismi diplomatici che vanno controtendenza viene fatta con scarsa lungimiranza e superficialmente, “senza un piano strategico di medio lungo periodo, che vorrebbe dire far diventare il nostro Paese un vaso di coccio tra i vasi di ferro di Cina, Russia e Stati Uniti”.