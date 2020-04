25 aprile: Passoni, posiamo fiore su lapidi più vicine a casa

Deporre un fiore, un disegno o una frase commemorativa accanto alle tante lapidi che, per le strade di Torino, ricordano i caduti per la Liberazione, senza allontanarsi troppo dal proprio domicilio. E' l'idea che si sta diffondendo per celebrare il 25 aprile nel rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. A parlarne sui social è un ex assessore comunale, Gianguido Passoni, che annuncia di voler posare un fiore in via Cibrario "a pochi metri da casa" sulla targa intitolata a Maria Luisa Giaccone. Passoni ha messo a disposizione un link verso una "mappa", preparata da lui stesso, delle 152 lapidi presenti in città. "Sarebbe un peccato - scrive - se restassero senza senza un ricordo di gratitudine e libertà. Così ho dedicato le ultime sere di quarantena a costruire insieme a mia figlia Camilla una mappa virtuale, immaginando che ciascuna lapide possa essere adottata ed onorata da chi le abita vicino".