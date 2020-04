Incendio in campeggio di Bardonecchia, bruciate 6 casette

Sei casette in legno sono andate a fuoco nel campeggio di Melezet a Bardonecchia (Torino). L'incendio è scoppiato poco prima delle 13, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco ancora impegnate per domare le fiamme. Non si segnalano feriti, perché il campeggio era vuoto per le norme di contenimento del Coronavirus.