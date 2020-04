25 aprile: anarchici Torino, distruggiamo controllo sociale

"Pensiero, critica, azione con o senza virus distruggiamo il sistema di controllo sociale". E' la scritta riportata su uno striscione di matrice anarchica sequestrato stamattina dalla digos di Torino, posizionato nei pressi del santuario di Santa Rita, nell'omonimo quartiere cittadino. Il gesto arriva alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile, con i movimenti antagonisti che potrebbero scendere in strada per manifestare contro lo Stato e, in particolare, le misure attuate per limitare il contagio da Covid-19.