Palestre Torino, 50% a rischio chiusura

Molte delle circa 200 palestre attive a Torino, si ipotizza oltre il 50%, è possibile non riaprano più, perché i costi per tenerle aperte sono molto più alti del fatturato che potranno avere in questo 2020. Senza finanziamenti l'intero sistema delle palestre private crollerà con un forte danno economico per l'intero comparto nonché per la salute dei cittadini. Lo dicono in coro i gestori della palestre torinesi, tra cui due esperti di lunga data come Luciano Gemello, proprietario dei cinque centri del circuito "Palestre Torino", con 6.000 soci, e Matteo Ruffin, maestro di tennis e proprietario del Master Club, storico centro ginnico cittadino situato lungo il Po, con 1.200 soci. "Il nostro è uno dei settori più colpiti e che vive nella massima incertezza futura - dice Gemello, manager dello sport e noto personal di Torino, autore di libri come La ginnastica da divano - in un paese in cui abbiamo impiegato decenni per far passare il concetto dello sport come medicina per vivere meglio, migliorare il sistema immunitario, lottare contro la depressione, ipertensione e obesità. Ma quanto sta accadendo rischia di riportare il paese indietro. La ciliegina sulla torta - aggiunge Gemello - l'ha messa la sindaca Appendino invitando i cittadini a fare palestra nei parchi come se la professionalità di chi insegna sport non valesse nulla. Invece di aiutare a un comparto che dà lavoro a decine di migliaia di persone. Molti soci - aggiunge - mi telefonano per dirmi che stanno male, che hanno problemi di pressione alta, aumento di chili, depressione. Se ne accorgerà anche il sistema sanitario pubblico". "Le nostre palestre sono chiuse ma non ci lavoriamo dentro tutto il giorno per mantenerle vive - dice Ruffin - e continuiamo a pagarne i costi vivi. Un vero bagno di sangue che senza contributi a fondo perduto non impedirà la chiusura. Non sappiamo ancora se si potrà riaprire a giugno o a settembre, ma sarà comunque tremendo perché abbiamo perso la primavera, il periodo in cui si guadagna di più dell'anno e che dà il reddito per coprire i tempi di magra come l'estate. Forse il tennis aprirà prima, perché considerato meno a rischio, ma anche qui non sarà facile garantire un servizio senza perderci troppo. La chiusura dei bar e dei ristoranti nelle grandi palestre è ulteriormente deleterio".