CORONAVIRUS & POLITICA

"I soldi per la Sanità ci sono, ma li spendiamo male"

Troppe Asl e troppi tecnici e amministrativi alle loro dipendenze. "Serve una razionalizzazione della spesa, per questo pensai alle Federazioni". Intervista all'ex assessore Monferino

“I fondi per la Sanità? Il problema è che li spendiamo male”. A parlare è Paolo Monferino, prima direttore generale, poi assessore alla Sanità nella giunta di Roberto Cota. Per settimane i giornalisti camparono su una frase che con certa nonchalance pronunciò a Palazzo Lascaris di fronte all’aula: “La Regione Piemonte – disse – è tecnicamente fallita”. Era il 18 ottobre 2012, la giunta di centrodestra era ormai insediata da un anno e mezzo, il primo assessore alla Sanità, Caterina Ferrero, era stata costretta a lasciare e lui, Monferino, manager della galassia Fiat prestato alla politica, si apprestava a varare un piano di riorganizzazione piuttosto drastico. “Tecnicamente fallita voleva semplicemente dire che non eravamo più in condizione di onorare i nostri debiti. Serviva un cambio radicale” chiarisce oggi in un colloquio telefonico con lo Spiffero.

Nel pieno dell’emergenza Covid gli attuali vertici della Regione – da Alberto Cirio al nuovo titolare di corso Regina Margherita, Luigi Icardi – si sono scagliati contro i presunti “tagli alla Sanità pubblica”, ma la verità è che negli ultimi vent’anni, come riportato da un nostro articolo, il fondo sanitario nazionale è costantemente cresciuto, passando da 71,3 miliardi del 2001 a 117,4 di quest’anno. “Certo, lo Stato potrebbe investire di più in un settore così importante, altri paesi lo fanno, ma il vero problema è come noi spendiamo quei soldi” spiega Monferino.

Quando definì “tecnicamente fallita” la regione che amministrava, mai avrebbe immaginato quel polverone: “Pensavo fosse utile mettere tutti fronte alla realtà. Ho capito dopo il perché un politico non avrebbe mai detto quella frase e infatti, poco dopo, io che non ero un politico, me ne sono andato” scherza. “Mi accusarono di voler smantellare la sanità, ma in realtà io non volevo ridurre la spesa, piuttosto pensavo fosse il caso di renderla più efficiente”.

Ma come? “Guardi, le racconto una cosa: quando arrivai in Regione e guardai per la prima volta la situazione appresi che la sanità piemontese aveva circa 60mila dipendenti. Ingenuamente immaginavo medici, infermieri e operatori socio sanitari, in realtà c’era un numero spropositato di impiegati amministrativi e questo perché ogni Asl era una monade autonoma con il suo ufficio acquisti, l’ufficio rapporti con il pubblico, l’ufficio affari legali, l’ufficio contabilità e così via”. Cosa ne avrebbe fatto? “Ma lei penserà mica che quando lavoravo in Cnh o Iveco ogni fabbrica avesse una struttura simile? Ho pensato dovessimo centralizzare molte attività delle Asl, sfruttare le economie di scala, per esempio negli acquisti, e ridurre il numero del personale amministrativo per liberare risorse necessarie agli investimenti”.

Al 2017, secondo i dati Ires, dei 53.790 addetti della Sanità piemontese, solo 36.596 sono medici o infermieri, 10.240 sono tecnici mentre i restanti 6.835 sono amministrativi. E va detto che negli ultimi anni la percentuale di personale sanitario rispetto a quello tecnico e amministrativo, è cresciuta. “Accorpando molti servizi avremmo potuto risparmiare delle risorse, per questo erano nate le Federazioni, ma chi è arrivato dopo le ha subito smantellate”. Il percorso di accorpamento e razionalizzazione, però, qualche piccolo passo in avanti lo ha fatto con Sergio Chiamparino, quando sono state accorpate le due Asl di Torino, creando un’unica azienda. Un processo che potrebbe essere esteso anche altrove, basti pensare a quanto disomogenea sia la dimensione delle aziende sanitarie sul territorio: si va dai 167.695 abitanti dell’Asl di Biella agli 875.698 dell’Asl Città di Torino. Oltre a Biella, anche le Asl Cn2, Vercelli e Vco fanno rilevare meno di 200mila abitanti. Mentre le Asl To3 e To4 gestiscono una platea superiore ai 500mila cittadini. Un percorso simile a quello avviato con le Atc – le agenzie per le case popolari sono passate da otto a tre – potrebbe essere dunque auspicabile, ma la resistenza dei campanili è sempre fortissima: “Ogni volta che parlavo di qualche operazione da fare sul territorio c’era sempre un sindaco o un consigliere che la bloccava per questioni politiche, di orticello” dice Monferino.

“Con la nostra riforma davamo anche impulso alla cosiddetta medicina territoriale, su cui tante recriminazioni sento in questi giorni – prosegue Monferino – l’istituzione dei Cap, Centri per l’assistenza primaria, serviva proprio a questo, per concentrare la medicina ad alta intensità in pochi hub moderni e specializzati. Anche perché la stragrande maggioranza delle volte che qualcuno si rivolge alla sanità è per questioni lievi e i Cap dovevano servire per assorbire quella domanda, mettendo in rete i medici di base ed evitando una inutile ospedalizzazione”. Anche su questo, però, i tutori dello status quo si sono opposti.

A proposito di medicina territoriale va ricordato che, nella ripartizione delle risorse per livello assistenziale, a fronte di un parametro nazionale che prevede il 5% alla prevenzione, il 51% al territorio e il 44% all'ospedale, in Piemonte si spende circa il 3% per la prevenzione, una forchetta tra il 60 e il 62% al territorio e una forchetta tra il 38 e il 40% all'ospedale. Dunque le risorse per il territorio sono addirittura sovrastimate, ma come sono state allocate e a chi?

Insomma, sono lacrime di coccodrillo quelle che versano in molti di fronte a un’emergenza che ha travolto il nostro sistema sanitario. Certo, reggere l’urto sarebbe stato difficile per chiunque, in pochi ce l’hanno fatta. “Finito tutto questo sarebbe utile una svolta anche a livello nazionale – conclude Moirano – Una Protezione sanitaria nazionale, attrezzata per emergenze di questo tipo che potrebbero ripetersi in modo non così infrequente”.