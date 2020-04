25 aprile: Torino, antagonisti sfilano per fiori su lapide

Alcuni militanti del centro sociale Gabrio hanno sfilato oggi nelle vie deserte del quartiere San Paolo di Torino per portare dei fiori sulla lapide del partigiano Dante Di Nanni in occasione della Festa della Liberazione. "L'epidemia sta segnando fortemente le nostre vite stravolgendo completamente la quotidianità di ognuna/o, come mai era successo dai tempi dell'ultimo conflitto - spiega, in un comunicato, il Gabrio - Le norme vigenti ci impediscono di fare assembramenti e di scendere in piazza ma abbiamo deciso di portare comunque il nostro saluto al compagno partigiano Dante di Nanni perché per noi questo giorno non è una semplice ricorrenza e lo stare insieme è importante per riconoscerci nel solco di quelle lotte". Gli abitanti, secondo quanto riportano i militanti, "hanno risposto salutando con applausi il passaggio del corteo".