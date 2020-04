Coronavirus: Esercito nell'alessandrino per sanificazione rsa

L'Esercito Italiano è intervenuto oggi alla rsa “Il Melograno” in frazione Portanova di Casal Cermelli (Alessandria) per un'accurata sanificazione per l'emergenza Covid-19, così come annunciato dalla Regione nei giorni scorsi per decine di strutture piemontesi. È il primo intervento nella provincia alessandrina, una delle più toccate dalla pandemia, oggi pomeriggio ne è in programma un altro a Silvano d'Orba. "Nelle settimane scorse - spiega il sindaco, Paolo Mai - avevamo fatto richiesta a Prefettura e Asl di seguire, in modo particolare, la situazione delle 2 strutture presenti in paese (l'altra è “Villa San Fortunato”) per monitorare ospiti e personale. In base ai dati della piattaforma regionale, a Casal Cermelli, su un totale di circa 1.240 abitanti, risultano 107 positivi. Un dato importante, che dovrebbe essere soprattutto riferito alle Rsa (un'ottantina di ospiti).